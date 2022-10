Giovanni Floris ha presentato il suo libro a Velletri

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il pomeriggio di giovedì 20 ottobre è stato allietato dal carisma del giornalista, scrittore ere. Lo stesso si è recato a, presso l’Auditorium della Casa delle Culture e della Musica, per presentare il suo nuovo romanzo. Il titolo è” Il gioco“, edito Solferino.: chi è, età, carrieraè un giornalista, scrittore, saggista, autore televisivo, conduttore televisivo ed ex conduttore radiofonico italiano. Conduce dal 2014 il programma televisivo Dimartedì su LA7. Ha condotto Ballarò su Rai 3 ed è stato corrispondente dagli Stati Uniti d’America. Sardo, di 54 anni, ora vive e lavora a Roma. Tra i suoi libri troviamo anche ” L’ultimo banco”, con tematiche simile all’opera attuale, “Il ...

Da www.liberoquotidiano.it sondaggio su lorenzo fontana pagnoncelli a dimartedi Nando Pagnoncelli, in collegamento cona DiMartedì, su La7, nella puntata del 18 ottobre, illustra il suo sondaggio dal quale ...La vita privata diè sposato con Beatrice Mariani , dalla quale ha avuto due figli maschi , Valerio e Fabio. I due si sono conosciuti da giovani, quando...Il pomeriggio di giovedì 20 ottobre è stato allietato dal carisma del giornalista, scrittore e presentatore Giovanni Floris. Lo stesso si è recato a Velletri, presso l’Auditorium della Casa delle Cult ...Mi cade un mito. Gianfranco Rotondi, l'ultimo dei democristiani eletto in parlamento in tandem con Fratelli d'Italia, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, su La7, smonta Pier Luigi Bersani… Leggi ...