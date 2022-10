GF Vip | Daniele Dal Moro umiliato da Signorini | lo sfogo post puntata del concorrente VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Durante la messa in onda di ieri del GF Vip c’è stato uno scontro particolarmente acceso traDale Alfonso. Tutto è avvenuto alla fine della, quando il giovane si è recato in confessionale per le nomination. In tale occasione, il conduttore ha redarguito il giovane in maniera piuttosto brusca. Dopo L'articolo proviene da KontroKultura.