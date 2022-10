Germania | il Bundestag dà via libera allo “scudo” da 200 miliardi per frenare il prezzo del gas

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il giorno dopo il Consiglio europeo che ha raggiunto un’intesa di massima su azioni comuni per calmierare i prezzi energetici,tedesco ha dato il viada 200per ridurre il costo del gas in. Con l’approvazione il parlamento rende possibile l’eccezione al freno al debito, inserito nella Costituzione tedesca. Il viaarriva nonostante pochi giorni fa a Corte dei conti federale tedesca abbia sancito che la misura è incostituzionale perché “il prestito programmato ‘in anticipo’ viola il principio costituzionale dell’annualità”. Il piano è stato criticato anche dagli altri Paesi membri dell’Ue, che paventano la “frammentazione” dell’Unione cioè l’allargarsi delle disparità tra chi ha margini di bilancio per sostenere ...

