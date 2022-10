(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ben, rispettato ministro della Difesa britannico, si ètostamattina dalla corsa per la successione a Liz Truss come leader Tory e futuro primo ministro del Regno Unito. Corsa ...

Agenzia ANSA

Ben, rispettato ministro della Difesa britannico, si è chiamato fuori stamattina dalla corsa per la successione a Liz Truss come leader Tory e futuro primo ministro del Regno Unito. Corsa nella ...... Penny Mordaunt, la leader dei Comuni; Ben, Segretario alla Difesa; e Jeremy Hunt, attuale ... La copertina dell'ultimo numero, che ciin causa, vede proprio la caricatura di Liz Truss ... Gb: Wallace si chiama fuori, 'orientato verso Johnson' Ben Wallace, rispettato ministro della Difesa britannico, si è chiamato fuori stamattina dalla corsa per la successione a Liz Truss come leader Tory e futuro primo ministro del Regno Unito. (ANSA) ...