Eurolega basket | quarta giornata | programma e diretta del venerdì

Partizan surclassa la Virtus Bologna 90 - 62 e trova la prima vittoria indopo aver perso le prime tre partite. Passo indietro per la Virtus, mai in partita e mai in fiducia dal campo con un brutto 22% dall'arco. Nunnally top scorer dell'incontro con 20 punti in ...Il video con gli highlights di Bayern Monaco - Olimpia Milano 81 - 83 , match valido per l'2022/2023. Importante successo per la squadra di Messina, che batte i bavaresi in un finale clamorosamente thriller. Una vittoria davvero fondamentale per l'Armani, che rialza così la testa ...L’ Eurolega si sta rivelando un percorso molto difficile e costellato di imprevisti per la Virtus Bologna, la pesante sconfitta contro il Partizan Belgrado ne è un esempio. Nonostante ciò il coach Ser ...BASKET, EUROLEGA - Il canestro decisivo nella vittoria in volata dell'EA7 Emporio Armani Milano sul parquet dell'Allianz Dome contro il Bayern Monaco ...