Ema Stokholma e Angelo Madonia non si nascondono più | Sarà perché ti amo | Io e te come Sandra e Raimondo

(Di venerdì 21 ottobre 2022)ed Emastanno insieme? A giudicare dalle continue dediche in tv e sui social, sembra di sì. Poche ore fa i due concorrenti di "Ballando" si sono lasciati andare al romanticismo. L'anno scorso a 'Ballando con le Stelle' è nata una coppia di fatto. Vito Coppola e Arisa, vincitori dell'edizione 2021, sono stati fidanzati per alcuni mesi. Lasciati e tornati insieme per un numero indefinito di volte, pare che oggi siano rimasti 'solo' amici. La storia si sta ripetendo con Ema? I due sono coetanei (Ema è più grande i pochi mesi) e - per quanto è dato saperne - entrambi single. Lei è stata fidanzata a lungo con il rapper Gemitaiz ma la loro storia è finita nel 2018. Lui è padre di due bambine ma gli esperti di gossip assicurano che è ...