Due arresti per tentata estorsione | domani l’udienza di convalida

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Avrebbero chiesto con insistenza, ad ragazzo di Telese Terme, la somma di 300 euro per un cellulare vendutogli qualche giorno prima, ma dopo il rifiuto avrebbero minacciato verbalmente il giovane. La madre di quest’ultimo, preoccupata della situazione ha chiesto l’intervento della polizia. Per l’episodio, avvenuto ieri sera a Telese Terme, le forze dell’ordine hanno arrestato due fratelli di Benevento, Matteo e Ivan Lamparelli, 24 e 30 anni, ritenuti responsabili di. Per i due fratelli, difesi dall’avvocato Gerardo Giorgione, sono scattati glidomiciliari.mattina, presso il Tribunale di Benevento, alle ore 9, si terràdidavanti al gip Camerlengo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

