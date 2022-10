Adolfo Urso – L’ufficiale di collegamento tra destra di lotta e governo | chi è il ministro delle Imprese e del made in Italy ex Mise

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Due volte vice, cinque legislature alle spalle,è il nuovoe delin, che sostituirà nella dicitura e nelle funzioni quello per lo Sviluppo Economico. Lascia la poltrona del Copasir su cui era salito poco più di un anno fa. Sua la telefonata con lo staff di Zelensky per imbastire a Kiev il primo viaggio all’estero del nuovo premier per tamponare le intemerate dell’alleato Berlusconi. Ha una moglie che arriva proprio dalla repubblica russofona inglobata da Putin, ma “non tutti in famiglia sono filoputiniani” ha precisato il senatore di Fdi. La circostanza, certamente nota a Meloni&C, non ha costituito un problema:, classe 1957, si è conquistato una patente di uomo d’apparato ...