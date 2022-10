Vincenzo Malinconico | avvocato d’insuccesso | quante puntate | durata e quando finisce

(Di giovedì 20 ottobre 2022)sono previste persu Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda quattroda due episodi ciascuna. La prima giovedì 20 ottobre 2022; la quarta e ultima giovedì 10 novembre 2022. Tutte in prima serata. Ma vediamo insieme la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare): Prima puntata: giovedì 20 ottobre 2022 Seconda puntata: giovedì 27 ottobre 2022 Terza puntata: giovedì 3 novembre 2022 Quarta puntata: giovedì 10 novembre 2022Ma quanto dura () ogni puntata di? Ogni serata andrà in onda dalle ore 21,25 alle ore 23,35. La ...

Programmi, Fiction e Serie Stasera in TV Tra i principali programmi stasera in tv vi segnaliamo:, avvocato d'insuccesso (fiction serie tv), in onda alle 21.25 su Rai 1 Il ...Denise Capezza, giovane attrice italiana, è stata scritturata per il ruolo di protagonista di, una nuova fiction prodotta da Rai ...Vincenzo Malinconico, avvocato d'insuccesso è la nuovissima serie targata Rai 1 che inizierà giovedì 20 ottobre. Gli otto episodi della serie divisi in quattro serate vedono protagonista Vincenzo Mali ...Dal 20 ottobre 2022 su Rai1 arriva la nuova serie “Vincenzo Malinconico – Avvocato d’insuccesso” con Massimiliano Gallo, la ...