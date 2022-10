Ucraina | Tajani | ' Berlusconi con Nato e Ue | per lui inaccettabile invasione russa'

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - "Confermo la posizione del leader del mio partito, totalmente in linea con la, con l'Europa e contro l'della Russia" ai danni dell'Ucraina. Lo ribadisce il coordire di Fi Antonio, al suo arrivo a Bruxelles . La posizione "è chiara e non è in discussione", aggiunge.

