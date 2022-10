Si vede dallo sguardo | Meloni-Cav | drammatico racconto della Bernardini De Pace

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L'ennesimo audio di Silvio Berlusconi, un altro terremoto nel centrodestra. Le registrazioni "rubate" del leader di Forza Italia mettono a repentaglio il futuro immediato del governo, ma anche i rapporti con Giorgia. E su tutto ciò dice la sua AnnamariaDe, secondo cui tra i due leader un grande feeling non è mai esistito. "Non c'è nessun matrimonio e il loro rapporto è pessimo,è l'esatto contrario di qualsiasi donna che ha avuto Berlusconi, siche non lo sopporta, sul piano etico, politico e fisico, e lui è un maschilista e non sopporta chiunque non la pensi come lui", commenta l'avvocato matrimonialista ai microfoni di Un giorno da pecora. Su Rai Radio 1, il legale che difende Francesco Totti nella causa di ...