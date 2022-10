Sci alpino | dove vedere la Coppa del Mondo 2023 in tv e chi saranno i telecronisti

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Siamo davvero a poche ore dal via ufficiale della nuova stagione del Circo Bianco. Dopo una lunghissima attesa, infatti, dal weekend in arrivo prenderà il via ladel2022-di sci, sia maschile sia femminile, con il consueto appuntamento inaugurale di Soelden (Austria) sul ghiacciaio del Rettenbach. Ci attende una stagione ricchissima di gare e pronta a regalarci grande spettacolo, con Marco Odermatt e Mikaela Shiffrin che cercheranno di confermarsi dopo avere alzato al cielo la Sfera di Cristallo nella scorsa edizione. Ricordiamo anche che, nel mese di febbraio, scatteranno i Campionati Mondiali tra Courchevel e Meribel (Francia). Ma, per tornare al presente,potremo seguire le gesta dei fuoriclasse del Circo Bianco? Di seguito i broadcast che seguiranno la ...