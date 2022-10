Sampdoria-Roma | dopo il caos c’è la batosta | punizione esemplare

(Di giovedì 20 ottobre 2022)nel mirino,ilsugli spalti adesso sta arrivando anche la: queste le ultime.ha fin da subito suscitato la polemica sugli spalti. Ai tifosi blucerchiati non è infatti andata giù una presenza in particolare. Presenza che ora può costare parecchio, dal momento che lavuol essere. La Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Ecco il quadro completo degli ottavi di finale: Inter - Parma, Atalanta - Spezia, Lazio - Bologna, Juventus - Monza, Napoli - Cremonese,- Genoa, Fiorentina -, Milan - Torino . Coppa ...- Nelle gare di Coppa Italia di oggi la Cremonese ha superato ai tempi supplementari il Modena ,... Anche per lanon sono bastati i tempi regolamentari, anzi ai blucerchiati sono seviti ...(ANSA) - GENOVA, 20 OTT - "Non ci dimettiamo, il senso di responsabilità ha sempre fatto sì che questo pensiero potesse passarci per la testa ma lo abbiamo sempre abbandonato."Non ci dimettiamo, il senso di responsabilità ha sempre fatto sì che questo pensiero potesse passarci per la testa ma lo abbiamo sempre abbandonato. (ANSA) ...