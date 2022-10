Quirinale | partite le consultazioni Forse incarico alla Meloni già domani

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Roma, 20 ott – Partono leal, in questa tormentata fase di formazione del nuovo governo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dunque, come da prassi, riceve i presidenti delle Camere e le delegazioni di partiti e coalizioni in vista del conferimento di unche – pare – potrebbe arrivare già, prima i presidenti delle Camere, poi partiti e coalizioni Lepartono con i presidenti delle Camere, come riporta Tgcom24. Il presidente del Senato Ignazio La Russa è andato da Mattarella alle 10, mentre alle 11 va quello della Camera, Lorenzo Fontana. La Russa ha definito “molto cordiale” il colloquio con il presidente. Nel pomeriggio arriveranno le coalizioni e i partiti. Alle 16.30 si parte con Verdi-Sinistra ...