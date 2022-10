Posso permettermi? La Ronzulli | il brutale sfogo di Massimo Giletti

(Di giovedì 20 ottobre 2022) A L'aria che tira si parla, ovviamente, quasi solo e soltanto di Silvio Berlusconi e del caso degli audio rubati nel corso dell'incontro con i deputati di Forza Italia. Ma, ascoltati in silenzio tutti gli altri ospiti di Myrta Merlino negli studi di La7, sbotta. Le parole del Cav su Putin, la Russia e l'Ucraina vengono eviscerate e analizzate sotto ogni punto di vista possibile. Si va dal complotto interno per far fuori le ambizioni da ministro degli Esteri di Antonio Tajani al macro-scenario della guerra nel centrodestra tra l'ex premier e Giorgia Meloni, presidente del Consiglio in pectore. Con letture politiche (secondo Vittorio Feltri, Berlusconi si sta ritagliando un ruolo da mediatore internazionale, "a quanto mi risulta punta a volare a Mosca per convincere Putin a fare la pace. Se ci riesce, diventa un eroe ...

LaVoce del popolo

... soprattutto, a non farmi male: ho un'attività da mandare avanti e nondi "abbassare la serranda". Un grosso handicap che, però, ho superato grazie all'entusiasmo. Ti confesso, poi, ...Io semi definirei un coach dell' abbigliamento. Perché se tu indossi un mio prodotto e poi non lo sai vestire, non lo sai portare e lo abbini in maniera sbagliata cadi nel ridicolo,... Furio Radin: «Ora posso permettermi di non essere politically correct» L'odissea di una donna affetta da distrofia che ha bisogno di riprendere le sedute di fisioterapia, tra richieste infinite di visite e certificati ...Al momento dell'esplosione, Fatima e Tahira erano al centro di formazione di Kabul per prepararsi al test di medicina. Ora sono ricoverate al centro chirurgico di Emergency. Questo il loro racconto ...