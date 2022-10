Napoli | un uomo di 48 anni minaccia da ieri di buttarsi dal cavalcavia | traffico bloccato tra Pianura e Fuorigrotta

Leggi su open.online

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Undi 48si trova damattina suldel raccordo diche si collega con il quartiere. Da circa 24 ore l’di suicidarsi e hailnei quartdel capoluogo campano. Damattina sono i carabin, insieme a un negoziatore, stanno provando a convincerlo a desistere. Sul luogo sono arrivati anche i parenti dell’, che finora non ha mostrato segni di cedimento. Intanto, la polizia sta deviando ildei veicoli per i quartdi, Soccavo enel tentativo di non immobilizzare la viabilità ...