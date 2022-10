Mottarone | in aula l' audio della rottura del cavo

È uno degli elementi della perizia informatica illustrata ina Verbania, durante l'incidente probatorio disposto per far luce sulle cause della tragedia delin cui, il 23 maggio 2021, ......10 si sono trovate nell'giudiziaria, ricavata nella sala convegni della Provincia del Vco a Fondotoce, per la prima udienza dell'incidente probatorio sul disastro della funivia del. ...È uno degli elementi della perizia informatica illustrata in aula a Verbania, durante l'incidente probatorio disposto per far luce sulle cause della tragedia del Mottarone. Stamane hanno cominciato a ...In aula, ad assistere all'esame dei periti, ci sono due degli indagati: Gabriele Tadini, caposervizio dell'impianto, e Enrico Perocchio, direttore di esercizio ...