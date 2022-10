Leao | Kvaratskhelia e la sprezzatura

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La sprinter americana Florence Griffith Joyner, vincitrice di tre medaglie d’oro (e un argento) alle Olimpiadi di Seul nel 1988, diceva: «Vestirsi bene per avere un bell’aspetto. Avere un bell’aspetto per sentirsi bene. E sentirsi bene per correre veloce!». Scendeva in pista con costumi fucsia, rosa o lime che disegnava lei stessa – tutine col cappuccio come quelle delle pattinatrici, oppure calzamaglie intere a cui tagliava via la gamba sinistra – coi capelli lunghi, truccata, ingioiellata e con delle unghie di dieci centimetri ognuna di un colore diverso. In anni in cui il legame tra sport e moda non era come scontato come oggi. Quando a Seul ha vinto l’oro nei cento metri, con un paio di falcate di vantaggio sulla seconda, è arrivata al traguardo ridendo. Non sembrava un’atleta colta nello sforzo che la porta alla vittoria, quanto la sorella, una zia di quella atleta, a cui era ...