Il trombato Romano in studio da Del Debbio? Forse il sospetto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Nel bel mezzo della formazione del nuovo governo, torna in onda Paolo Del. Il conduttore di Rete 4, nella puntata in onda giovedì 20 ottobre, porterà a Dritto e Rovescio Andrea Delmastro Delle Vedove, Alessandro Cattaneo, Andrea, Galeazzo Bignami, Luigi De Magistris, Marta Collot, Antonio Misiani, Alessandro Morelli e Andrea Ruggieri. Saranno loro gli ospiti che affronteranno i temi del giorno: le sfide che il nuovo esecutivo sarà chiamato a fronteggiare come l'emergenza energetica, l'aumento delle bollette, il caro vita e, infine, il reddito di cittadinanza. Come si può ben notare dalle anticipazioni, tra nuovi e meno nuovi Delporta in. L'ex deputato del Partito democratico, fresco di mancata rielezione alle recenti politiche, si consola con Dritto e ...