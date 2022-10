Il giudice perdona il rapper “fratellì” per aver fatto la spesa a Fiumicino | “Non ha sconfinato”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 20 ottobre 2022)– Aveva violato l’obbligo di dimora per fare lae per questo, il26enne noto ai più come “”, era finito nuovamente nei guai con la giustizia (leggi qui). Ma questa volta ilha deciso dire Algero Corretini. Molto più semplicemente perché la legge è dalla parte del cantante il cui nome d’arte è 1727wrldstar. “”, infatti, era sottoposto all’obbligo di dimora a Roma dal novembre dello scorso anno, quando uscì dal carcere di Rieti (dove doveva scontare una condanna di 4 anni) perpicchiato l’ex compagna, la pornostar Simona Vergaro. Una misura, quella dell’obbligo di dimora che gli era stata inflitta per due anni, “violata” secondo l’accusa in più occasioni. Il, da giugno ...