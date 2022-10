(Di giovedì 20 ottobre 2022) "Relazioni difficili, Berlino si isola". Salta per la prima volta dal 2003 il vertice intergovernativo. La Francia cestina l'infrastruttura voluta dalla Germania e lancia un nuovo progetto con Spagna e Portogallo. Fissato il 26 ottobre un incontro per far la pace

... gli impianti della penisola iberica che ricevono Gnl, ilnaturale liquefatto che viaggia via nave e viene lavorato nei rigassificatori prima di essere immesso nella rete, hanno sempre spazio ...Forse per le bollette c'è una speranza. No, non è il price cap, su cui la Ue continua afuriosamente e ad annunciare accordi puntualmente smentiti. Come avverrà con tutta ...il prezzo del... Il gas fa litigare Macron e Scholz, Parigi affonda il gasdotto MidCat Il progetto (italiano) Midcat permetterebbe di collegare i rigassificatori iberici alla rete continentale, contribuendo a coprire un quarto delle forniture ...Inizia oggi il Consiglio europeo della verità su gas ed energia. I capi di stato e di governo dei 27 Paesi membri, infatti, si riuniscono a Bruxelles per trattare – una volta per tutte – la questione ...