Il Circolo dei Mondiali | così la Rai racconterà Qatar 2022

Leggi su calcioefinanza

(Di giovedì 20 ottobre 2022) E’ stato il successo televisivo in ambito sport dell’estate 2021, e ora si prepara a tornare con una veste rinnovata in occasione deidi calcio in. Parliamo de “Ildegli Anelli”, il programma ideato e condotto da Alessandra De Stefano, che da novembre del 2021 è direttrice di Rai Sport. La trasmissione L'articolo proviene da Calcio e Finanza.