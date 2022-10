Frasi sulla pace e contro la violenza | per un mondo migliore

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Laè una delle tematiche che più ci sta a cuore. Purtroppo le guerre e i conflitti sono sempre troppi nel, le vittime anche – civili innocenti, tra cui donne e bambini. Insieme alla. anche l’uguaglianza e la giustizia sociale sono di fondamentale importanza per vivere serenamente, senza scontri. Bisognerebbe sempre scegliere l’amore al posto della guerra. Sarebbe sufficiente per vivere in un, dove le persone convivono serenamente senza rivalità dettate da disuguaglianze di razza, usanze, etnie, orientamenti politici e sessuali e quant’altro. Di seguito troverai una raccolta delle più profonde e significative, stilata per te da DiLei. Ci sono le citazioni di autori famosi, aforismi e pensieri profondi di ...

Prima Bergamo

... cattura con estrema precisione la natura del cinema come arte che si fondacomposizione di ... definisce le alterazioni dei temi del compositore romano come "piene di parole che veicolano ...... con l'obiettivo dichiarato di rassicurare i partnerfedeltà all'Ue e alla Nato. Certo però ... secondo cui con quelle'certo non contribuisce alla nostra linea di forte solidarietà all'... 10 frasi in bergamasco sulle castagne La ricetta della felicità passa attraverso la semplicità della fede, si rafforza quando dedichiamo tempo al prossimo, si concentra sull'amore dato e ricevuto ...“Abbiamo portato al Colle la nostra perplessità sul fatto che la Farnesina possa andare a un esponente di Forza Italia”: lo ha detto il ...