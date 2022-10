Eurovision 2023 | al via dal 28 ottobre ‘Una voce per San Marino’

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – Venerdì 28inizierà la prima fase di casting per la seconda edizione diper Sanpresso la Sala Polivalente Little Tony a San Marino. “In considerazione del successo di partecipazione, immagine e pubblico della prima edizione – dichiara il Segretario di Stato della Repubblica di San Marino, Federico Pedini Amati – la Segreteria di Stato per il Turismo ha fortemente voluto la conferma del progettoper San, il concorso musicale che la Repubblica di San Marino organizza con l’obiettivo di trovare la migliorpossibile per difenderne i colori adSong Contest. Grazie alla partnership con San Marino Rtv e Media Evolution riproporremo questa ...

Venerdì 28 ottobre inizierà la prima fase di casting per la seconda edizione del concorso "Una Voce Per San ...Squadra che vince non si cambia: la Rai conferma, per il terzo anno di fila, le voci che racconteranno su Rai 1 l'Song Contestin diretta da Liverpool . Saranno infatti, come ci ha confermato uno dei diretti interessati, Gabriele Corsi , Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico i commentatori ...Squadra che vince non si cambia: saranno infatti Gabriele Corsi, Cristiano Malgioglio e Carolina Di Domenico i commentatori dell'Eurovision 2023.Nel corso di febbraio 2023 saranno previste 5 semifinali, 4 derivanti dalle selezioni e 1 di ripescaggio, che termineranno con la finalissima del 25 febbraio.