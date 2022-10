Elezioni Regionali | l’ipotesi del voto il 5 febbraio

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Bergamo. Il Governo non ha ancora giurato, ma, nel frattempo, fervono i preparativi per le liste dei nomi dei politici, uscenti e non, che correranno nel 2023 per la tornata in Regione Lombardia. E, allora, largo ai giochi. La prima vera novità è nella data, che potrebbe addirittura essere quella del 5. Ma andiamo con ordine. La scadenza naturale del mandato dell’attuale Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana (Lega), subentrato al collega di partito Roberto Maroni, sarebbe quella del 5 marzo e la finestra prevede la possibilità di portare i lombardi a votare fino a due mesi di distanza dalla data, quindi a maggio. Ma così come Fontana ha facoltà di allungare i tempi, se così si può dire, tra i suoi poteri ha anche quella di accorciarli. E, a questo punto, sembra che la volontà sia proprio quella. Il perché è presto detto e spiegato, fondamentalmente, ...