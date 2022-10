Covid oggi Abruzzo | 1 004 contagi e 3 morti | bollettino 20 ottobre

(Di giovedì 20 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 1.004 i nuovida coronavirus20in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 3. Il totale dei casi nella regione da inizio pandemia – al netto dei riallineamenti – sale a 580.183, quello dei decessi a 3.695. Lo comunica l’Assessorato regionale alla Sanità precisando che nel numero dei casi positivi sono compresi anche 559523 dimessi/guariti (+1206 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi insono 16.965 (-205 rispetto a ieri). Di questi, 186 pazienti (+10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 6 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1102 ...

