(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tono minaccioso, da ultimatum, diktat, arroganza. Con questa “carica” ostile si presenta ai giornalisti allecon il presidente Mattarella Julia. La capogruppo delle Autonomie al Senato, parlando del partito più votato dagli italiani eleader in pectore, Giorgia, si consente toni supponenti. “Il risultato delle elezioni è chiaro ed è giusto che Giorgiariceva l’incarico per fare il presidente del Consiglio”. Ma. Dopo quel “ma” c’è tutto l’astio del mondo. Julia(autonomie) al veleno contro FdI ”Abbiamo anche espresso le nostre preoccupazioni -ha aggiunto Julia-; siamo autonomisti ma anche europeisti e ci desta preoccupazione che il partito più forte che adesso farà il Governo è un partito ...

Secolo d'Italia

Audio. Vodka. Lambrusco.. E Putin. La prima settimana da pazzi del centrodestra dimostra che per la leader di FdI ... il calendario delleal Quirinale L'audio di Berlusconi: "...di ordinanza l Presidente cinese, è vero, aveva espresso le solited'ordinanza, ma ... " Su questa base condurremoampie e approfondite sulle relazioni attraverso lo ... Consultazioni, le minacce della Unterberger: "Non voteremo la fiducia a Meloni, a meno che..." "La guerra è colpa della resistenza ucraina. Zelensky Non dico quello che penso", è il contenuto dei nuovi audio di Silvio Berlusconi filtrati dall'assemblea di Forza Italia. Giorgia Meloni minaccia ...Dopo aver votato per eleggere i presidenti di Camera e Senato la scorsa settimana, entro oggi deputati e senatori sono chiamati ad un'altra scelta importante nel loro mandato: quella del ...