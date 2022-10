Clima | l’autunno ‘caldo’ rallenta la crisi del gas ma accelera la siccità | “Laghi sotto media | nel 2023 sofferenza idrica se non piove a breve”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Se le temperature miti e il bel tempo delle ultime settimane hanno fatto tirare un sospiro di sollievo per la possibilità di ritardare ancora l’accensione dei termosifoni, abbassando l’utilizzo degli stock di gas, allo stesso tempo ilpoco autunnale sta già facendo scattare l’allarme. Le riserve idriche in vista della primavera-estate si accumulano in buona parte negli ultimi mesi dell’anno precedente. E in ottobre è piovuto poco, soprattutto se si tiene in considerazione che i bacini sono arrivati alla fine della scorsa estate già in. Dal fiume Po al lago Maggiore fino ai corsi appenninici e ai fiumi della Valle d’Aosta, chi più e chi meno, tutte le grande risorse italiane faticano a ritrovare un loro equilibrio. A lanciare l’allarme è l’Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche, approfittando dell’ultimo report ...