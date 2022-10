Cassino Chiama i Carabinieri per recuperare il cane | ma quando si raccomandano di tenerlo legato | li minaccia impugnando una catena 54enne in manette

TG24.info

Capitanelli risponde però con la stessa arma (59 - 60) e coach Gabriellitimeout a poco più ... Prossimo impegno per la Liofilchem sabato 22 ottobre, sul campo della Virtus. Commenti da .....precisò senza mezzi termini che ' la mamma simamma (e non genitore 1) e il papà si... Perha in mente altro. Non il priore tedesco di Sant'Anselmo. Deus dedit, Deus abstulit: sit ... Cassino – Perde il cane, chiama i Carabinieri per farsi aiutare ma poi si scaglia contro i militari Milan, terrore in casa Hernandez: villa svaligiata, presenti la compagna Zoe Cristofoli e il figlio piccolo Momenti di terrore ieri sera in casa Hernandez, a Cassano Magnago, Comune in provincia di Va ...Domenica 27 novembre in occasione della giornata conclusiva di Veneto Spettacoli di Mistero, potrete scoprire il Castello di S. Martino della Vaneza , in un’ottica decisamente curiosa e insolita. Acco ...