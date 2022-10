Camila Giorgi | specchio malandrino | lato B bollente nel riflesso

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La foto di, apparentemente doveva essere semplice e naturale. Tuttavia, l’ha tradita proprio chi non avrebbe mai potuto farlo. Nel corso di questa foto, la bellaè stata tradita proprio dal suo alleato di massima fiducia. Ovvero, lo. Talvolta, in numerose foto può capitare che ci siano dettagli nascosti. Ma in questo caso specifico, di nascosto c’è decisamente poco di per sé. InstagramUn fisico così, d’altro canto, è molto difficile da non notare. Anzi, è praticamente impossibile. Considerando quanto le persone sui social siano particolarmente attente, passare inosservati è difficile a prescindere. Specie se, come nel caso della modella presa in causa, si ha un corpo da sogno. Le poche persone che hanno potuto vederla in queste vesti dal vivo, sono rimasti ...