Bonus patente fino a 2 500 euro in Gazzetta Ufficiale | a chi spetta e come averlo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) È stato pubblicato inil testo relativo al, la misura decisa dal governo di Mario Draghi che prevede lo stanziamento di 3,7 milioni per il 2022 e di 5,4 l’anno dal 2023 al 2026 per l’erogazione di voucher ai giovani tra i 18 e i 35 anni che prendono laper la guida dei mezzi pesanti. Il voucher ha un importo non superiore a 2.500e va utilizzato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2026 per la formazione professionale di nuovo personale che voglia diventare autista nel settore del trasporto merci e persone., a chiIl beneficio è destinato a cittadini italiani edpei di età compresa tra i 18 e i 35 anni che hanno intenzione di ...

