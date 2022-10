ATP Napoli | niente acqua in hotel | “Giocatori e staff non hanno potuto fare la doccia”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) La città dista ospitando il torneo di tennis ATP 250, poteva essere un’enorme vetrina per la città partenopea, ma purtroppo una serie di imprevisti e disagi stanno generando l’effetto opposto agli occhi dell’opinione pubblica. Problemi ATP, le ultime notizie Una serie di disagi e problemi si sono manifestati subito all’inizio del torneo, problemi con l’impraticabilità dei campi a causa dell’umidità, partite sospese e rinviate, fino allo scontro verbale tra tifosi e organizzazione del torneo. Foto: Tennis Clubin, problemi per i tennisti Stamattina si è verificata l’ultima peripezia in ordine cronologico: all’Esedra, l’albergo ufficiale del torneo, manca inspiegabilmente l’e i ...

Lorenzo Musetti arriva adopo l'ottimo percorso fatto registrare al torneo250 di Firenze, dove il carrarino, numero 24 della classifica mondiale, è riuscito a spingersi fino in semifinale dove ha ceduto al ...Francesco Passaro è stato eliminato al primo turno della TennisCup by Banca di Credito Popolare, nuovo250 dotato di un montepremi di 612.000 euro di scena sul cemento all'aperto dell'Arena affacciata sul Golfo. Sul palcoscenico del "D'Avalos" il ...NAPOLI - Come la settimana scorsa a Firenze, il perugino lotta, ma non basta per superare la tenacia e la solidità dell'americano. McDonald sarà di nuovo in campo oggi contro Bautista (umidità permett ...Il bilancio di un ottimo torneo per Franceso Passaro. Dal numero 600 del mondo alle soglie della top100 in pochi mesi ...