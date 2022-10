-Amici 19 Ottobre | cosa succederà nella puntata di Domenica?

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ieri 19si è registrata la solitadi -che andrà in onda23 su Canale 5 alle 14:10. Dalle anticipazioni diNews assisteremo a delle sfide molto interessanti. Gli ospiti saranno Alex, il cantante didella scorsa edizione del talent, I Coma-Cose, Eleonora Abbagnato e infine Nek che sarà il giudice della gara delle cover. Naturalmente le liti non sono mancate tra la Celentano e Todaro.19: il passato difficile di Wax -19: gli ospiti Per quanto riguarda gli ospiti Alex ha presentato il suo nuovo singolo Mano ferma. L’album che si chiama invece Ciò che abbiamo dentro uscirà il 4 Novembre. Volete sapere come era vestito? Pantaloni arancioni e ...