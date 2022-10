Agenzia ANSA

E' iniziato oggi nell'aula bunker di Mestre, con un'udienza durata oltre quattro ore, il processo d'appello nei confronti di Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato di, istituto andato in liquidazione nel 2017 determinando l'azzeramento del valore dei titoli di più di 80 mila soci. In primo grado Consoli era stato condannato dal Tribunale di Treviso a ...... Marche,e Friuli con HERA. Ci sono peró delle evidenti differenze di genesi e di ... tra il 2014 e il 2016, finanziamenti dellaEuropea per circa 227 milioni di euro che hanno investito ... Veneto Banca: iniziato processo appello all'ex ad Consoli E' iniziato oggi nell'aula bunker di Mestre, con un'udienza durata oltre quattro ore, il processo d'appello nei confronti di Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato di Veneto Banca, istituto anda ...L’unico imputato è Vincenzo Consoli, ex amministratore delegato dell’istituto, condannato in primo grado a quattro anni ...