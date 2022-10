Agenzia ANSA

È tornato a muovere le dita della mano ed è stato dimesso dal Policlinico di Bari il militare ucraino giunto con il radio, l'osso dell'avambraccio, completamente frammentato a causa di un conflitto a ...... che Israele collabori con l'di Zelensky aggredita dalla Russia a controbattere il pericolo dei droni. Fu già Israele il primo Paese a organizzare un efficienteda campo, e a fornire ... Ucraina:in ospedale Bari ricostruito braccio soldato ucraino È tornato a muovere le dita della mano ed è stato dimesso dal Policlinico di Bari il militare ucraino giunto con il radio, l'osso dell'avambraccio, completamente frammentato a causa di un conflitto a ...“Devi scendere dal taxi, decido io chi può salire e non prendo quelli come voi”, così un tassista a Verona rivolgendosi a Vincenzo Falabella, presidente della Federazione Italiana per il Superamento ...