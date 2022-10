Super Strelec abbatte il Brescia e regala l' Atalanta allo Spezia

Giusto per non vivere ulteriori affanni, i liguri la mettono in ghiaccio all'86': 3 - 0, doppietta di. Il Brescia esce dalla Coppa con almeno la consolazione del gol della bandiera: zuccata ...Verde e©LaPresseLo stesso attaccante si rivelerà poi il grande protagonista del match. Al 20 è proprio lui a siglare il vantaggio con un bell'esterno sinistro da dentro l'area di rigore. Nel ...