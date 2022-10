Roma | terrificante incendio in un appartamento | morto un uomo VIDEO

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Terribileoggi a, in viale Libia, al civico 255, costato la vita a undi circa 60 anni. Le fiamme sono scoppiate intorno alle ore 14:50 in unsituato al primo piano di una palazzina residenziale. L’si è propagato in pochi minuti in tutto l’, senza lasciare scampo all’che era all’interno dell’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con due squadre ant, un’autoscala, l’autobotte e il carro degli autoprotettori, oltre al capoturno e al funzionario di guardia. Presenti anche i sanitari del 118. Durante le operazioni di spegnimento i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita dell’che viveva nell’. Al momento ...

Il Corriere della Città

Festa Del Cinema di2022: i 15 film (e serie tv) che aspettiamo di più Una messinscena ... luciferina e spietata, costruisce una Lady Macbeth perfetta, forse ancora piùdella versione ...Florence Pugh,in Midsommar - Il villaggio dei dannati (2019). Midsommar - Il ... E racconta la storia di un giovane prete che viene accompagnato adal suo mentore per un corso sull'... Roma, terrificante incendio in un appartamento: morto un uomo Terribile incendio oggi a Roma, in viale Libia, al civico 255, costato la vita a un uomo di circa 60 anni. Le fiamme sono scoppiate intorno alle ore 14:50 in un appartamento situato al primo piano di ...Si aggrava il conflitto in Ucraina fino a rendere possibile l’uso dell’arma atomica. L’appello della coalizione di Europe for peace ad un grande evento nazionale a Roma il 5 novembre per chiedere una ...