Regionali Lombardia | sondaggio Winpoll | Moratti batte Fontana anche con il centrosinistra

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) MILANO – Letiziapigliatutto in caso di sua candidatura allelombarde del prossimo anno. La vicepresidente, che ieri ha sentito Giorgia Meloni – in campo da settimane con gli strali della Lega che vuole la conferma di Attiliorebbe il governatore uscente, appoggiato da Lega, Fdi e Fi, con oltre 12 punti di vantaggio (47,8% a 35,3%)nel caso si presentasse appoggiata da terzo polo, dalla sua lista civica (quotata all’11,8%) e dal Pd. E’ l’esito clamoroso di uncon interviste telefoniche (Cati – Cami) realizzato su un campione rappresentativo di 1.700 elettori lombardi (5.828 chiamate, 4.128 rifiuti) realizzato datra il 7 e il 13 ottobre scorsi., sostenuta dal centrodestra in uno schema ...

IL GIORNO

... ovvero da 8 società partecipate e da 21 enti. In linea generale, i dati del 2021 ... e il Presidente del Comitato per le comunicazioni della RegioneMarianna Sala (a capo del ...A via Bellerio andrebbero poi le Infrastrutture per Matteo Salvini, gli Affaria Roberto ... ma evitare mosse avventate sulla, dato che la vicepresidente della Regione che in questi ... Regionali Lombardia, a Fontana la scelta della data. Forse accorpamento con il Lazio Già investiti complessivamente oltre 13 milioni nel 2022 e 6 milioni nel 2021, per un totale di 19mln in due anni ...Un nuova tragedia sfiorata, che purtroppo non stupisce più di tanto. Il crollo dell’edificio che ospitava l’aula magna dell’Università di Cagliari, ma anche alcune aule e laboratori frequentati da ...