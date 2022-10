Premio Zanibelli | tutti i vincitori della X edizione

Ilha questo scopo: coniugare la scienza, i diritti e i bisogni. La narrativa attravreso la cultura è un investimento per noi fondamentale e continueremo a farlo con grande dedizione"...Il, che ancora una volta ci gratifica per l'eccellenza autorale, in questi dieci anni ci ha permesso di registrare questi cambiamenti, che guidano il nostro impegno sociale e ...Roma, 19 ott. (askanews) - Sono stati consegnati, in una cerimonia presso la sede dell'Ambasciata di Francia a Roma, i riconoscimenti della ...Decima edizione del Premio Letterario Angelo Zanibelli “La Parola che cura” di Sanofi. Silvio Brusaferro personaggio dell'anno ...