Pnrr | Giovannini | Sistema portuale uno pilastri strategici della nostra economia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 18 ott. (Adnkronos) - “Ilè uno dei. Gli investimenti senza precedenti sulla portualità e le numerose riforme degli ultimi 20 mesi mettono i porti italiani in grado di competere meglio a livello internazionale. Ai numerosi interventi sulle infrastrutture materiali di porti, retroporti e Zone Economiche Speciali, nonché per i collegamenti stradali e ferroviari, si affiancano quelli sulla transizione ecologica e la digitalizzazionelogistica, in linea con le esigenze del settore del trasporto marittimo e terrestre”. Lo sottolinea il ministro delle Infrastrutture emobilità sostenibili, Enrico, in occasione...