(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Roma, 19 ott (Adnkronos) - Stefanoalla Camera e Marcoal Senato, apprende l'Adnkronos, sono i nomi su cui dovrebbe puntare il Pd nelle votazioni per il rinnovo deglididelle Camera. Sarebbe quindi sfumata, a causa di una serie di veti incrociati, la possibilità di indicare solo figure femminili., in particolare, andrebbe a ricoprire il ruolo di questore, che a palazzo Madama spetta al Pd a differenza che a Montecitorio.

TeleIschia

Con l'Anno europeo delle Competenze , la Commissione europea, di concerto con ileuropeo,... gli erogatori di istruzione e formazione, i lavoratori e le imprese,di imprimere nuovo ...Il disegno di leggedi modificare l'articolo 1 del Codice Civile , quello che prevede il ... Ildeve essere la sede del confronto". Giorgia Meloni in campagna elettorale ha più volte ... **Parlamento: Pd propone Vaccari e Meloni per uffici presidenza'** Le norme attuali per il Consiglio federale sono sufficienti per proteggere i bambini - Anche il bullismo è già punibile con i mezzi a disposizione ...Durante la campagna elettorale Giorgia Meloni aveva detto di non voler né abolire né modificare la legge 194 che in Italia consente l’interruzione volontaria di gravidanza. Lo scorso 13 ottobre, il pr ...