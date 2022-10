Ospedale Velletri | Ognibene LeU | rispettati gli impegni

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)(LeU): “gliper rafforzare l’assistenza sanitaria ai Castelli” – “In pochi mesi la Asl RM6 ha affidato la progettazione per la ristrutturazione dell’di, una struttura nevralgica per l’assistenza medica a supporto anche dei cittadini dei comuni limitrofi”. Così il consigliere regionale Daniele, capogruppo di LeU in consiglio regionale del Lazio, al termine del primo sopralluogo effettuato insieme a tecnici e referenti della regione per mettere a punto la road map delle attività programmate. “Un anno fa, insieme all’assessore Alessio D’Amato, abbiamo preso l’impegno con i cittadini veliterni e dei Castelli Romani di rilanciare una struttura messa a dura prova durante il Covid ma ...

