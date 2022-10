Noleggio di beni per le imprese | a fine anno il business supererà 1 mld

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – In Italia il mercato del leasing operativo strumentale nel periodo gennaio-agosto 2022 ha generato unda 926 milioni di euro, in crescita del 23,6% a valore. Grenke Italia, società specializzata nella locazione operativa distrumentali per, liberi professionisti e artigiani, si conferma leader di mercato nel nostro Paese con una quota di circa il 23% a valore, e cresce del +78% rispetto ai primi 8 mesi del 2021. La società con base a Milano, nella nuova sede a fianco del Bosco Verticale, consolida ulteriormente la sua posizione nel segmento delle operazioni fino a 25.000 euro di finanziamento (small ticket) con una quota di mercato del 50% a valore.“Grenke Italia – ha detto Aurelio Agnusdei, Country manager di Grenke Italia, durante l’evento di inaugurazione della nuova sede milanese – cresce ...

dotandosi delle tecnologie più aggiornate ed efficienti sul mercato senza vincolare capitali, incidere sull'indebitamento aziendale e senza ammortamenti e oneri legati alla proprietà di beni strumentali.