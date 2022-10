(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Washington, 19 ott. (Adnkronos/Dpa) - Le azioni disono balzate di oltre il 15% dopo che il colosso dello streaming video online ha comunicato i risultati del terzo trimestre, con un utile che ha battuto le previsioni. La società ha aggiunto oltre 2 milioni di, invertendo la tendenza rispetto ai due cali trimestrali consecutivi del 2022, grazie al successo di serie come "Stranger Things" e "Dahmer: Monster".ha guadagnato 2,41 milioni dia livello globale nel trimestre, un risultato migliore rispetto al milione stimato dalla società. Nei due trimestri precedenti la società avevato un calo di 970.000 e 200.000 unità. L'azienda ha chiuso il trimestre con oltre 223 milioni di. Nel corso del trimestre la società ha aggiunto circa 100.000 ...

Una svolta annunciata da mesi e quasi inevitabile per un colosso cheperdite di milioni di abbonamenti all'anno: anche suci sarà la pubblicità . Per controbilanciare l'introduzione degli spot la piattaforma streaming propone un abbonamento più ...... Pepsico (+4,14%), Intuit (+4,02%) e(+3,67%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su Mercadolibre , che prosegue le contrattazioni a - 2,84%. Lettera su Atlassian , cheun ... Netflix: registra 2,4 mln di nuovi abbonati e interrompe trend negativo Netflix ha annunciato oggi la disponibilità di 'Profile Transfer', uno strumento che consente a un utente di trasferirsi su un nuovo account ...L'attenzione dei trader si sposta su Netflix (NFLX). Le azioni si trovano in prossimità di un gap tecnico sul prezzo del 30%. I dati sull'utile e il fatturato potrebbero creare molta volatilità.