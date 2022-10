Mondiali Qatar 2022 | Salah e Mahrez pronti a ricoprire il ruolo di commentatori

Leggi su sportface

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Manca circa un mese all’inizio deidie anche le tv stanno scaldando i motori per completare tutti i preparativi del caso. Oltre all’Italia, tra le Nazioni che non prenderanno parte alla rassegna iridata ci sono anche Egitto ed Algeria, così alcuni dei più grandi campioni di queste selezioni potrebbero partecipare alla manifestazione sotto un’altra veste. Stando a quanto riportato da ‘Stad Doha’ Mohamede Riyadsvolgeranno ildidelle partite per beIN Sports. A questo punto resta soltanto da capire come gli attaccanti di Liverpool e Manchester City riusciranno a gestire questo nuovo impegno con gli allenamenti e le amichevoli dei rispettivi club. SportFace.