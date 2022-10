La reazione di Belen Rodriguez faccia a faccia con fan e hater

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 19 ottobre 2022)è attualmente alla guida di due programmi Tv, Tu sì que vales e Le Iene, ma è soprattutto nello storico format di Italia 1 che si sta mettendo alla prova anche in una veste per lei inedita. Oltre a condurre, infatti, lei ha accettato di mettersi in gioco anche come inviata e così ha voluto affrontare un tema che tocca diverse donne, quello della dismorfofobia, ovvero la preoccupazione cronica e immotivata per un difetto fisico, problema che ha riguardato anche lei in prima persona, nonostante non ne abbia certamente alcun motivo. In occasione della puntata andata in onda martedì 18 ottobre 2022, l’argentina ha voluto fare un’esperienza davvero molto particolare, fatta qualche tempo fa anche dall’artista serba Marina Abramovic. A fare da cornice è stato il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. La 38enne, infatti, ha deciso di ...