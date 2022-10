La linea di Draghi all’ultimo Consiglio Ue | «Condanna unita a Mosca | stiamo con Kiev» Verso lo scontro sul gas

Leggi su open.online

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) IlEuropeo mira a «riaffermare l’unità dei 27 stati membri nelre il recente intensificarsi degli attacchi da parte russa e nel sostenere l’indipendenza, l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina». Così recita la relazione del presidente delMarioche ribadisce vicinanza al popolo die precisa come il sostegno all’Ucraina comprenda la dimensione politica, finanziaria, militare, umanitaria e giuridica. In questo senso l’attuazione delle sanzioni non subirà interruzioni, così come «il contributo alla piena attuazione delle iniziative internazionali volte ad assicurare l’esportazione di grano ucraino». La proposta del «corridoio dinamico del prezzo» Nella relazione emerge anche come un gruppo di 15 Stati membri sia favorevole all’idea proposta dal ...