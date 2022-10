Governo | Meloni non cede Giustizia | avanti su Nordio La Lega ha perso le Politiche agricole che va a FdI

Sky Tg24

... sulla postura filoatlantista e in linea con le posizioni della Ue, è Giorgia, già dall'... e la sua dolcissima amicizia con il presidente russo, può essere un problema gigante per ilin ...... quando finalmente apparivano superate le frizioni con Berlusconi per lo strappo del Senato, ecco materializzarsi perun nuovo ostacolo da superare sulla via che porta alla nascita del... Nuovo governo, le news. Berlusconi incontra Nordio, poi pranza con Salvini. LIVE (Adnkronos) – ”Non partecipo a nessuna trattativa, decideranno i leader del centrodestra. E io mi atterrò alle loro decisioni…”. Lo ha detto l’ex presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati, i ...Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Quella guidata da Meloni è una coalizione molto spostata a destra anche in tema di diritti. Se penso che il senatore Maurizio Gasparri ha ridepositato la sua proposta di ...