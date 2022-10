Fermato per scippi e rapine tre volte in tre giorni | affidato ad una comunità

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) E’ stato ancora sorpreso a commettere una rapina il 12enne piùarrestato a Milano perdi orologi a passanti. Il ragazzino, un migrante di origini marocchine senza parenti in Italia, è stato bloccato dai carabinieri in piazza Duca D’Aosta, davanti alla stazione Centrale, insieme ad altri tre giovani stranieri. Il 12enne,trein trela scorsa settimana e più, non imputabile per la sua età, è stato bloccato insieme a un 18enne di origini libanesi dopo aver strappato un orologio dal polso di un turista facendolo cadere. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il 12enne,tre volte in tre giorni la scorsa settimana e più volte affidato a comunità, non imputabilela sua età, è stato bloccato insieme a un 18enne di origini libanesi dopo aver ...Anche questa volta, il baby rapinatore è statodai militari in piazza Duca d'Aosta " davanti alla Stazione Centrale "aver derubato un orologio da 300 euro a un turista malesiano di 39 ...Il 12enne, fermato tre volte in tre giorni la scorsa settimana e più volte affidato a comunità, non imputabile per la sua età, è stato bloccato insieme a un 18enne di origini libanesi dopo aver ...L’attaccante biancoceleste rischia di tornare a disposizione nel 2023 La Lazio perde Ciro Immobile per le prossime gare, e , probabilmente, fino alla fine del 2022. L’attaccante biancoceleste si era f ...