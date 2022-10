Esenzione IMU coniugi | cosa cambia

AteneoWeb

Zanni, ci spiega cosa è accaduto Come ci riassume questa vicenda dell'dell''La Consulta ha chiuso il caso dell'per i coniugi che vivono in due Comuni diversi, attribuendo a ...Rimborsiad ampio raggio per coniugi e conviventi ai quali i comuni hanno negato la doppiaper gli immobili utilizzati come abitazione principale, in seguito alla sentenza 209/2022 della Corte ... Per l'esenzione IMU decisiva la classificazione catastale La Corte Costituzionale riconosce l'esenzione dall’IMU ai coniugi che risiedono anagraficamente o dimorano abitualmente in immobili diversi ...Rimborsi Imu ad ampio raggio per coniugi e conviventi ai quali i comuni hanno negato la doppia esenzione per gli immobili utilizzati come ...